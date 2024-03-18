プロ野球巨人・オコエ瑠偉の妹で、バスケットボール選手のオコエ桃仁花が１８日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。ドジャース・大谷翔平選手と妻で元バスケットボール選手・田中真美子さんの２ショット写真を引用し「まみこさん、おめでとう」と祝福した。桃仁花は２０１９年４月、真美子さんが新人として入団したＷリーグ・富士通レッドウェーブに移籍。２２年９月末に退団するまで約３年半、チームメートとして過ごした。