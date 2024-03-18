女優・永野芽郁が主演のフジテレビ系連続ドラマ「君が心をくれたから」（月曜・後９時）の最終回が１８日に放送された。本作は、永野演じる主人公・逢原雨が、山田裕貴演じる朝野太陽のために自分の“心”を差し出す宿命を背負うことから始まる、“過酷な奇跡”が引き起こすファンタジーラブストーリー。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）日付が変わる午前０時。五感のうち残された最後のひとつ「聴覚」が失われ