人気お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏さんが、真珠腫性中耳炎のため手術を受けたことを、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで報告しました。【写真を見る】ダイアン・津田さん手術を報告真珠腫性中耳炎のため「高熱が出るんですよね。それがねなかなかしんどくて」全身麻酔で津田さんは「ちょっと3日間ほど入院しまして、手術する予定です。病名は、真珠腫性中耳炎」と、報告。続けて「わけわからんでしょ？。昔からね、