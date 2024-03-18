お笑いコンビ「キングコング」が、18日までにYouTubeチャンネルを更新。“カジサック”こと梶原雄太（43）がお酒に酔って「スタッフをボコボコにしてしまった」と打ち明け、謝罪した。カジサックは、ユーチューバー・ヒカルとの人気企画「泥酔ハシゴ酒」を撮影した際、「過去イチ」お酒を飲み過ぎて記憶をなくしてしまったという。「過去一飲んで、ぶっとんでもうて。本当にショックだった…記憶がマジでなくて。日本酒を何十

◆泥酔してYouTubeスタッフに膝蹴り、カジサックが謝罪