英ウェールズに住む3歳女児は、生後13か月の頃に異食症（ピカ）と診断された。異食症とは、栄養がなく通常は口にすることがないものを継続的に食べてしまう摂食障害で、女児は家の壁やソファーのクッション中材、ガラスまでありとあらゆるものを口にしてしまうという。英ニュースメディア『Gloucestershire Live』が、女児の母親のインタビューを交えて異食症について伝えている。【この記事の他の写真を見る】英ウェールズ、ブラ