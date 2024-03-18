高須クリニック高須克弥院長（79）が18日、X（旧ツイッター）を更新。元フィギュアスケートの06年トリノ、10年バンクーバー五輪代表の安藤美姫さん（36）を過去にCM起用した経緯を明かした。安藤さんが未婚の状態で出産、シングルマザーとして育てていくと公表したことについて、一部週刊誌が13年にメールマガジンを通じてアンケートを行ったことで、批判が集中。アンケートを中止し、当時の編集長名で謝罪していた。その経緯を