3月17日午後、JR浜松駅の構内で面識のない16歳の女子高校生の手首をつかんだとして浜松市に住む介護職員の59歳の男が18日、暴行の疑いで逮捕されました。 暴行の疑いで逮捕されたのは、浜松市浜名区に住む介護職員の男（59）です。警察の調べによりますと、男は17日午後3時頃、JR浜松駅構内で、面識のない女子高校生（16）の左手首を右手で掴む暴行を加えた疑いが持たれています。 警察によりますと、午後4時頃、女子高校生が近