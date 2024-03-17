大容量で満足！キャニスターポテトチップス少し前までは「ドン・キホーテ」といえば雑貨のイメージが強かったですが、最近は“食品”も充実。オリジナルの調味料やお菓子、冷凍食品などが次々に販売されています。そんな中、編集部が今回注目したのは「キャニスターポテトチップス」。一時期SNSで話題になったこちらの商品を実際に食べてみました！通常はうす塩、ハニー＆チーズ、バーベキュー、サワークリームの４種が定番味とし