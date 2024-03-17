【AFP＝時事】ジョー・バイデン（Joe Biden）米大統領（81）は16日、ホワイトハウス記者会が主催する恒例の夕食会に出席し、11月の大統領選で対決するドナルド・トランプ（Donald Trump）前大統領（77）についてジョークを飛ばした。バイデン氏は、「（大統領選）候補の一人は年を取りすぎており、精神的に問題があるため大統領にはなれないだろう」「私はもう一人の方の候補だ」と語った。また、今後の民主党の選挙キャンペー