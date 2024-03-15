参政党の神谷宗幣代表（４６）が１５日、国会内での会見で、同党の一部党員が、外来生物のジャンボタニシを使った農法をＳＮＳで発信したことについて「党や支部がこういったジャンボタニシの農法といいますか、使い方を推奨しているという事実は一切ないということを明言しておきたい」と釈明した。 【実物画像】デカいぞタニシ！農林水産省が公式Xで注意を呼びかける展開に 同党奈良県支部の党員が、ＳＮＳで田んぼにジャ