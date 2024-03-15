寒い時期にはお世話になった使い捨てカイロ。使用後はみなさんどうしていましたか？「使い捨て」と言われるくらいだから、そのまま捨ててしまっている人も多いのでは。NO WAY（なんてこったい！）…実は便利な再利用方法が2つあるのです。【動画】NOWAY！…使い捨てカイロ…使った後の便利な使い道2選靴やブーツにそのまま入れれば、「消臭剤」として使えるほか、下駄箱に入れれば「除湿剤」になるそうです。使い捨てカイロは、