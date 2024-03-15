アイドルグループ・AKB48の柏木由紀が、16日に横浜・ぴあアリーナMMで開催する卒業コンサートを目前に控え、グッズなどに関する運営への不満をX（旧ツイッター）で爆発させた。これに対し、運営がグループ公式ブログで謝罪した。【写真】ゆきりんがXで怒りの“連投”柏木は14日、自身のXで「卒コンのグッズが発表されました！！」と、グッズの画像を投稿。「ただ、、好きなAKB衣装を着て撮った生写真10種類とアクスタ5種類が勝