日本サッカー協会(JFA)は15日、国際親善試合に臨むU-23日本代表メンバー26名を発表した。2024年のパリ・オリンピックを目指すU-23日本代表。4月にはAFC U23アジアカップ カタール2024で中国、UAE、韓国と対戦し、3.5枠のオリンピック切符を懸けて戦う。最終予選を前に最後の調整試合となる今回の国際親善試合。22日(金)に京都でマリ代表と、25日(月)に福岡でウクライナ代表と、すでにパリ・オリンピックに出場する2カ国と対戦する