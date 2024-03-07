今年9月に第4回を予定していた「北河内新人お笑いコンクール」が6日、公式サイトで開催を延期を発表した。「9月に開催予定でしたが諸事情により延期となりました。開催日など決まりましたら改めてご案内いたします」とアップした。昨年4月開催の「第3回北河内新人お笑いコンクール」では、先月解散した地元出身のお笑いコンビ、プラス・マイナスの2人も審査員を務めた。ボケの岩橋良昌（45）がSNSで「やらせだった」と主張。同じく