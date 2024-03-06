（左から）ビートたけし、剛力彩芽 （C）ORICON NewS inc.オリコン

ビートたけし＆剛力彩芽が「アンビリバボー」を卒業 剛力は涙のスピーチ

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 6日の「アンビリバボー」で、ビートたけしと剛力彩芽が番組を卒業した
  • 番組エンディングで、バナナマンから花束を渡された剛力は涙を流した
  • スピーチでは「人間として学ぶことたくさんありました」と感謝を伝えた
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