ＡＢＥＭＡで３日夜に生放送された「ＡＢＥＭＡスポーツタイム」で、笑いコンビ・トータルテンボスの藤田憲右がドジャース・大谷翔平投手の姉の結婚式に出席していたと明かした。番組にはメインコメンテーターとして元サッカー日本代表の槙野智章氏、野球のメインコメンテーターとして元メジャーリーガーの川崎宗則、そして藤田が出演。今週のスポーツニュースとして、大谷翔平が日本人女性との結婚を発表した話題になった。