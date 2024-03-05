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福岡の中学校が願書提出遅れ3人受験できず デーブ氏「思いやりない高校側」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 福岡の中学校で願書の提出が遅れ、生徒3人が受験できなくなった問題
  • デーブ・スペクター氏は、高校側の対応に「思いやりがなさすぎ」と指摘
  • 「大の大人がこれくらい解決できないのは情けない」と首長らの対応を求めた
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