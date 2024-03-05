素早い動き、とてつもない繁殖力、しぶとい生命力、そして黒光りする見た目......。「ゴキブリ」は、ある意味では誰もが目を奪われてしまう存在だ。どうしても苦手、という人も少なくないだろう。そんな彼らが主役のイベントが、竜洋昆虫自然観察公園（静岡県磐田市）で開催されている。その名も、「ゴキブリ展7知ればきっと、推しになる」だ。2018年から始まり、今回で7回目の開催となる。身近なものから珍しいものまで、国内外