日本中が沸いた、ドジャース・大谷翔平選手（29）の結婚発表。3月1日に開かれた会見では、大谷の発する一言一句に注目が集まった。一方、実は同日別の発表が――。明らかになったのは、英会話教室大手の「ECC」と大谷翔平による共同プロジェクト『SHOW YOUR DREAMS 2024』の立ち上げ。その内容は、日本の小学4年生から高校3年生までの100人を今年8月に米国留学に招待するというもの。応募期間は3月1日から4月14日までだ。「ECC」の