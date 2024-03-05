【AFP＝時事】英国のキャサリン皇太子妃（Catherine, Princess of Wales、42）が4日、1月中旬に手術を受けて以来初めて公の場に姿を見せた。米芸能情報サイトTMZが写真を公開した。キャサリン妃は1月に腹部の手術を受け、同月29日に退院して以来、主にロンドン西部のウィンザー（Windsor）領地にある自邸で療養していた。TMZが公開した写真には、車で移動中のサングラス姿のキャサリン妃が写っている。ウィンザー城（Windsor C