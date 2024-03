Malwarebytesは2月29日(米国時間)、「Airbnb scam sends you to a fake Tripadvisor site, takes your money|Malwarebytes」において、ホームステイおよび宿泊施設の手配を支援するオンラインマーケットプレイス「Airbnb(通称:エアビー)」を悪用した詐欺に注意を呼びかけた。Airbnbは掲載している物件を所有せず、物件の所有者との仲介サービスを提供している。Airbnb scam sends you to a fake Tripadvisor site, takes your mo