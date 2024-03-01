サッカー元日本代表の田中マルクス闘莉王氏（４２）が１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。北朝鮮を下してパリ五輪出場を決めたサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の戦いぶりをたたえた。日本は１−０の前半４５分の守備で、ゴール前へのパスを相手選手がヒールで押し込む形でのシュートにＧＫ山下杏也加が反応。ゴールライン上で間一髪、右手でボールをかき出した。三笘の１ミリならぬ“山下の１ミリ”につ