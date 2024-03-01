Ruma Paul［ダッカ１日ロイター］ - バングラデシュの首都ダッカで２９日、レストランなどが入る６階建てのビルで火災が発生し、保健相によると少なくとも４６人が死亡し数十人が負傷した。消防当局によると、火元はレストランで、ガス漏れかストーブが原因とみられている。ラルセン保健相は記者団に対し、病院で２２人が火傷の治療を受けているが全員が重体だと記者団に述べた。政府は調査委員会を立ち上げた。