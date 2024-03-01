沖縄県でひき逃げ事件、米海兵隊員を書類送検「動揺して基地内に逃げた」FNNプライムオンライン

沖縄県でひき逃げ事件、米海兵隊員を書類送検「動揺して基地内に逃げた」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 沖縄県で2023年、軽乗用車が追突され、男女3人がケガをしたひき逃げ事件
  • 2024年3月1日、事故を起こした運転手だとして米海兵隊員が書類送検された
  • 「事故を起こしたあと動揺して基地内に逃げた」と容疑を認めているという
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