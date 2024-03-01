「子どもを増やすっていうときに、私、“同窓会”ってすごくいいと思うんです」【写真】「子どもを増やすなら同窓会」発言が物議を醸している岡山県の伊原木隆太知事同窓会で久々に会ったあの人と盛り上がり、その後付き合い、そして結婚─夫婦のなれそめに、わりとよくある話である。しかし、それを“目的”とするような施策が物議を醸している。冒頭は岡山県の伊原木隆太知事の発言。「15日、伊原木知事は来年度当初予算案につ