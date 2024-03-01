《岩手で私を支えて下さっている方々の信頼を損ない、ご迷惑をおかけしてしまったこと、家族の信頼を裏切り辛い思いをさせてしまったことを心から謝罪申し上げます》2月29日に更新した公式サイトとSNSで、こう謝罪したのは自民党の広瀬めぐみ参院議員（57）。前日28日に「デイリー新潮」で、著名サックス奏者のアンディ・ウルフ氏（56）との不倫が報じられていた。記事によれば、不倫が目撃されたのは昨年10月30日。2人は東京・渋