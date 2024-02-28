女優小泉今日子（57）が、24日深夜放送のJ−WAVE「TOKYO M.A.A.D SPIN」に出演。自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受け、現在行われている確定申告に対する私見を話した。小泉は同番組で、ミュージシャンで音楽プロデューサー近田春夫とトーク。「最近は近田さん、気になることありました？世の中的に」と聞いた。近田が「世の中は雰囲気あんまり良くないじゃんやっぱりこのままでいくと、少なくとも自分の住んでるこ