京畿道始興市（キョンギド・シフンシ）のある高層マンションで小学生２人が窓から出て欄干の外側を移動する姿が目撃された。聯合ニュースによると、２７日午後５時３０分ごろ、同マンション入居者の団体チャットルームには、小学生の男児２人が高層マンションで欄干の外側を移動する写真が掲載された。このマンションの入居者Ａさんは聯合ニュースに「写真を掲載した住民の方は子どもたちが１８階にいたと伝えた」とし「一人が先に