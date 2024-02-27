ドジャースの大谷翔平【写真：Full-Count／荒川祐史】THE ANSWER

大谷翔平は「怪物級の1年送る」エンゼルス元コーチが太鼓判押す理由

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • エンゼルスの元コーチが、大谷翔平の今季の活躍に太鼓判を押した
  • 「ショウヘイはモンスターな1年を送ると思う」とコメント
  • 「これまでしたことがないようなことも、バットでやってしまう」とした
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