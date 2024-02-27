千葉県八街市議の後藤祐樹氏が２７日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「ＦＲＩＤＡＹデジタル」の報道で逮捕されたと報じられた、格闘家の朝倉未来が主催する「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ」にも出場したインフルエンサーの久保田覚について言及した。後藤氏は「久保田くん。せっかく前回の逮捕の時に色んな人が動いてくれたのに、本当になにをやってるの…色々事情を知ってるだけに悲しいな。１０００万円企画で有名になれ