真木よう子「エアガン疑惑」巡り失望の声相次ぐ「イメージ崩れた」Smart FLASH

真木よう子「エアガン疑惑」巡り失望の声相次ぐ「イメージ崩れた」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 「エアガン発射疑惑」がかかっている真木よう子をFLASHが取り上げた
  • 生配信でキツい言葉を使ったり、ぬいぐるみを叩いて絶叫したりしていたそう
  • SNSでは、一連の騒動で「イメージはかなり崩れた」などの声が相次いでいる
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