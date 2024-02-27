1999年に放送された『デジモンアドベンチャー』のビジュアル （C）本郷あきよし・東映アニメーションオリコン

アニメ「デジモンアドベンチャー」3月1日から放送開始 OPは屈指の名曲

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 「デジモンアドベンチャー」が、TOKYO MXで3月1日より放送される
  • 1999年3月より2000年3月まで、フジテレビにて放送された人気アニメ
  • OP楽曲はアニソン屈指の名曲「Butter-Fly」となっている
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