ソフトバンクのロゴソフトバンクは27日、能登半島地震の被災地の全域で、携帯電話サービスが復旧したと発表した。通話や通信が利用しづらい地域が唯一残っていた石川県輪島市で同日午前に復旧した。携帯大手4社のうち、被災地全域の復旧はソフトバンクが初めて。ソフトバンクによると、車載型基地局や衛星通信を活用して応急復旧した。道路網の寸断などで機能が停止中の携帯基地局は依然残っている。27日午前時点で、NTTドコモ