【AFP＝時事】ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー（Volodymyr Zelensky）大統領は米CNNのインタビューで、米大統領選で返り咲きを目指すドナルド・トランプ（Donald Trump）氏について、ロシアのウラジーミル・プーチン（Vladimir Putin）大統領を理解しておらず、同大統領の側に付いていると述べた。米国の支援がなければ、ウクライナでは数百万人が命を落とす恐れがあるとも警告した。インタビューの抜粋が26日に公開さ