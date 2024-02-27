東名高速道路であおり運転を繰り返した末、家族4人を死傷させた男の裁判です。懲役18年の判決を言い渡された被告は退廷する際、裁判長に向かって「俺が出るまで待っとけよ」と言い放ちました。【画像】過去に似た事例も…工藤会総裁「生涯後悔するぞ」発言は■裁判長への発言罪に問われるか？石橋和歩被告（32）は26日、上下黒いスーツに白いマスク姿で出廷しました。東京高裁は、石橋被告の運転と被害者らが死傷した結果