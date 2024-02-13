香港での親善試合欠場によって批判を受けているメッシ。中国側との溝は深まるばかりだ。(C)Getty Images偉才の決断は、さまざまなところに波及している。国際的に物議を醸しているのは、インテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表FWリオネル・メッシのプレシーズンツアーの行動だ。7日に東京で行われたヴィッセル神戸との親善試合で60分から途中出場を果たしたメッシは、華麗なプレーで決定機を創出するなど国立競技場のフ