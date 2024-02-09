2024年2月2日、ソフトウェア開発企業・Autodeskの共同創設者であり、CADソフトAutoCADの開発者でもあるジョン・ウォーカー氏が亡くなりました。John Walker (1949 - 2024) - SCANALYZER / The Happening World - Scanalysthttps://scanalyst.fourmilab.ch/t/john-walker-1949-2024/4305John Walker leaves us - Through the Interfacehttps://www.keanw.com/2024/02/john-walker-leaves-us.html1949年に生まれたウォーカー氏は医師
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