東京のこの時季の最高気温は、平年だと何℃くらいだと思いますか？2月上旬から中旬という一年の中でも特に寒い時季。東京は大体10℃から11℃くらいが平年値です。それを知った上で週間予報をみると、まるで季節が早送りされたかのように思えます。この先、来週にかけて気温はどんどん上がる傾向で、来週にはいきなり春が来たような暖かさとなりそうです。東京ではあすからの3連休は12℃から13℃くらいですが、連休明けは一気に気温