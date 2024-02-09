この手は喜んでいいのか、どうなのか、そこが問題だ。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2023-24」2月8日の第2試合。EX風林火山・二階堂瑠美（連盟）が配牌時に見せた感情むき出しの表情に「瑠美さんの顔良いねーw」「かわいい」などファンの反響が寄せられた。【映像】なんなの、これー！二階堂瑠美、トンデモ配牌で感情むき出し東4局2本場、瑠美の配牌はドラの北が暗刻に孤立の字牌が4枚。そして赤5筒にリャンメンターツが1つ