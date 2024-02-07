ヤマトは国交省から協力会社に対する違反につながる行為が多数あったと勧告を受けた。組織風土改革も経営課題になりそうだ（撮影：今井康一）宅配便の巨人が、成長軌道に戻れずもがいている。ヤマトホールディングスは2月5日、2024年3月期の通期業績予想を下方修正した。営業収益は前期比2％減の1兆7650億円、営業利益は同33％減の400億円となる見通しだ。これで3期連続の営業減益となる。前回予想からは営業収益で200億円、営業利