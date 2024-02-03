夫が家事育児に積極的になったらうれしいですよね。でもその行動は本心からではなく、何かやましいことを隠している場合もあるもの。なかには家族を騙しているケースもあり、妻からすると許せないでしょう。そこで今回は「夫が家事育児に積極的になった最低すぎる理由」の中から1つ、実は不倫していたエピソードをご紹介します。実は不倫していたから「家事を一切やらなかった夫が、突然食後の片づけをするようになりました。『○