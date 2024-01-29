先日見た韓国映画の中で、刑事さんが即席ラーメンの袋に直接お湯を注いで袋のまま食べていました。韓国のスタンダードな食べ方なのかと調べてみると、1980年代に韓国の軍隊内で流行った食べ方で「ポグリラーメン」と呼ぶそうです。今では、器も鍋も使わずに手っ取り早く食べられるので、学生さんたちもよくやるのだとか。ちょっとズボラな感じもしますが、災害時にも役立ちそうなアイデアなので、試してみること