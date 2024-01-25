お笑いコンビ「ダウンタウン」がMCを務める読売テレビの人気バラエティー番組「ダウンタウンDX」（木曜後10・00）が25日、放送された。「週刊文春」により性的行為などを強要した疑惑が報じられ、裁判に注力するため活動を休止する松本人志（60）は休止前最後の出演となった。冒頭いきなり浜田雅功（60）が一人で司会位置に立ち、「今夜はダウンタウンDX未公開シーン大放出スペシャルでございます！」と誰もいないスタジオで宣