新しく建てた家に家族と引っ越してきた杏奈は、新居を見つめる正美の姿に気付きます。杏奈と同じく「家」に興味があるらしい正美。杏奈は自分の家を認められた嬉しさと、子どもが同じ幼稚園に通っているという安心感から正美と親しくなっていきます。そして正美はたびたび杏奈の家に来るように。しかし杏奈の家で次々と不可解なことが起こるように。奇妙な現象は止まらず、イライラはやがてに恐怖へと変わっていき…。■誰？新居を