ダスキンが運営するミスタードーナツは1月31日、チョコレートブランド『GODIVA(ゴディバ)』と共同開発した「ハートショコラ フレーズ」「ハートショコラ レ」を発売する。【関連記事】ゴディバ「とちおとめ」にムース&ダークチョコをまとわせた「ストロベリーディップ」432円で発売各テイクアウト345円、店内352円(各税込)。1月11日から販売中の第1弾「misdo meets GODIVA プレミアムショコラコレクション(全4品)」に続く、第2