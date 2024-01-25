通算2135安打、356本塁打を放ち、2010年にはMVPにも輝いたボット大谷翔平投手を失ったエンゼルスの新たな指名打者候補に、超大物の名前が浮上してきた。米ニューヨーク・ポスト紙の敏腕記者ジョン・ヘイマン氏は、通算2135安打、356本塁打を放ち、2010年にはナ・リーグMVPに輝いたジョーイ・ボット内野手の去就に言及。レッズひと筋17年の40歳に、エンゼルス加入はあるのだろうか。ヘイマン氏によると、米全国紙「USAトゥデイ