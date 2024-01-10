北京五輪に追加招集で初の日本代表入りも、ミス繰り返し「もうボール飛んでくるな」西武やロッテなどで活躍したG.G.佐藤氏（本名・佐藤隆彦）は追加招集されて臨んだ北京五輪で、「世紀の落球」など痛恨の失策を繰り返した。Full-Countのインタビューで、当時の心境や大バッシングを受ける中、人生のどん底にいた同氏を救った妻の一言などを明かした。入団4年目の2007年に活躍し、2008年も打撃の勢いが止まらなかったことで、