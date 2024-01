Appleは2010年1月にiPadを発表してから12年間、毎年新しいバージョンのiPadを発表し続けてきましたが、2023年にはついに新しいiPadがリリースされることはありませんでした。Apple関連のニュースサイトであるMacRumorは過去12年間のiPadリリースの歴史を分析しながら、2024年に登場するとウワサされている新型iPadについてまとめています。Apple Just Broke a Tradition It Held for 12 Years - MacRumorshttps://www.macrumors.co