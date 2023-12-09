1993年から続く「映画クレヨンしんちゃん」シリーズ第31作が、シリーズ初の恐竜超大作「映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記」となることが発表されました。『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』公式サイトhttps://www.shinchan-movie.com/2024/「クレヨンしんちゃん」は臼井儀人さんの漫画を原作として、1992年からTVアニメが放送スタート。映画シリーズは翌1993年、「映画クレヨンしんちゃん アクション仮面VS