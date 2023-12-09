±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó½é¤Î¶²ÎµÄ¶Âçºî¡Ö¥ª¥é¤¿¤Á¤Î¶²ÎµÆüµ¡×¤¬2024Ç¯²Æ¸ø³«·èÄê
1993Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¡Ö±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè31ºî¤¬¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¶²ÎµÄ¶Âçºî¡Ö±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó ¥ª¥é¤¿¤Á¤Î¶²ÎµÆüµ¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó ¥ª¥é¤¿¤Á¤Î¶²ÎµÆüµ¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.shinchan-movie.com/2024/
¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï±±°æµ·¿Í¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤Æ¡¢1992Ç¯¤«¤éTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡£±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÍâ1993Ç¯¡¢¡Ö±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó²¾ÌÌVS¥Ï¥¤¥°¥ìËâ²¦¡×¤¬1ºîÌÜ¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤Ï¥·¥ê¡¼¥º30ºîÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î3DCGºîÉÊ¡Ö¤·¤ó¼¡¸µ¡ª¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó THE MOVIE Ä¶Ç½ÎÏÂç·èÀï¡Á¤È¤Ù¤È¤Ù¼ê´¬¤¼÷»Ê¡Á¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇ¹â¶½¼ý¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÍ½¹ð¢¡Û¡Ø¤·¤ó¼¡¸µ¡ª¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤óTHE MOVIE Ä¶Ç½ÎÏÂç·èÀï ¡Á¤È¤Ù¤È¤Ù¼ê´¬¤¼÷»Ê¡Á¡Ù8·î4Æü(¶â)¸ø³« - YouTube
¥·¥ê¡¼¥º31ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë2024Ç¯²Æ¤ÎºîÉÊ¤Ï¡Ö±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó ¥ª¥é¤¿¤Á¤Î¶²ÎµÆüµ¡×¡£¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½é¤Î¡Ö¶²ÎµÄ¶Âçºî¡×¤À¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤ó¤Î¤¹¤±¡¢¥·¥í¡¢Ææ¤Î¾®¤µ¤Ê¶²Îµ¤ÈµðÂç¤Ê¶²Îµ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
©±±°æµ·¿Í¡¿ÁÐÍÕ¼Ò¡¦¥·¥ó¥¨¥¤¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK 2024
¤·¤ó¤Î¤¹¤±Ìò¡¦¾®ÎÓÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
³§ÍÍ¡¢¤ªÂÔ¤¿¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤¦¤È¤¦¡Ä¡Ä¶²Îµ¤¬Ë½¤ì»¶¤é¤«¤·¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡ª
¸½Âå¤ËÁÉ¤Ã¤¿¶²Îµ¤¬¥«¥¹¥«¥Ù¤ÇÂçË½¤ì¡ª¡©¤½¤·¤Æ¾®¤µ¤Ê¶²Îµ¤È¥·¥í¤ÎÇ®¤¤Í§¾ð¤Ë¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤â¤Ò¤È¿¬Ã¦¤®¤Þ¤¹¡ª¡ª
»³À¹¤ê¤Î¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢¤Õ¤È¤³¤Ü¤ì¤ëÎÞ¤¢¤ê¡¢±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó30ºîÉÊ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢31ºîÌÜ¤Ï¸¶ÅÀ²óµ¢¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡Ø±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó ¥ª¥é¤¿¤Á¤Î¶²ÎµÆüµ¡Ù¡Ê¢«¥·¥ó¥×¥ë ¥¤¥º ¥¶ ¥Ù¥¹¥È¡ª¡ª¡Ë¤Ï2024Ç¯²Æ¡ª¡ª¸ø³«¤Ç¤¹¡ª¡ª
¤³¤ÎÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¤ªº×¤ê¡¢¡Ö²Æ¥Õ¥§¥¹¡×¤Ê¤é¤Ì¡Ö¤·¤ó¥Õ¥§¥¹¡×¤ò³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
¤ß¤ó¤Ê¤¡¡Á¡ª¡ªÍèÇ¯¤Î²Æ¤â¥ª¥é¤È°ì½ï¤Ë¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Í·¤Ù¤Ð¤¡¡Á¡ª¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ª
¤Þ¤¿¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ç¥å¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëº´¡¹ÌÚÇ¦»á¤¬Ã´Åö¡£Ä¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢ÌÊ¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¡Ö±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î30Ç¯¤Î¥Ð¥È¥ó¡£
½é¤á¤Æ´ÆÆÄ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã½Å¤¯¤ÆÅö½é¤Ï¥Ó¥Ó¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤ó¤Á¤¤·¤ç¤¦¤á¡ª¤¤¤¤±Ç²è¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¤¼¡ª¤È¤¤¤¦¥¢¥Ä¤¤º²¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢²áµîºî¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤Ç÷ÎÏ¤¢¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡ª¡©¤È¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
²èÌÌ¶¹¤·¤ÈÂçË½¤ì¤¹¤ë¶²Îµ¤È¤·¤ó¤Î¤¹¤±¡¢¥·¥í¡¢¥«¥¹¥«¥ÙËÉ±ÒÂâ¤ò¡¢¤¼¤Ò¡¢·à¾ì¤ÎÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¸«¤ÆÍß¤·¤¤¡£
ËèÇ¯±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¯¥ì¤·¤ó¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ
¤´»ØÆ³¤´ÊÜÚ¥¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
µÓËÜ¤Ï2020Ç¯¤«¤éTV¥¢¥Ë¥á¤ÎÃ´Åö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥é¥ë»á¤¬¼ê¤¬¤±¤Þ¤¹¡£¥â¥é¥ë»á¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï°Ê²¼¡£
»ä¤¬¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê ¤Ã¤¿¤Î¤¬2020Ç¯¡£¡Ö±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó ¥ª¥é¤¿¤Á¤Î¶²ÎµÆüµ¡×¤Ï2024Ç¯²Æ¸ø³«¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤³¤Î¡ÖÄ¶µðÂçºî¡×¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡£
»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¡Ö¤Ò¤È²Æ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤·¤ß¤¸¤ß¤È´¶¤¸¤ë¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Î¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤ò¡¢¤·¤ó¤Î¤¹¤±Ã£¤Î¤Ò¤È²Æ¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÃæ¤ÇË½¤ì²ó¤ëÂçÇ÷ÎÏ¤Î¶²ÎµÃ£¤ÈÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª